Аскорбінова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Львів (80072) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Городоцька, 159
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Львів, вул. Любінська, 96
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Львів, вул. Миколайчука, 9
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Львів, просп. Червоної Калини, 42
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
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Всього: упаковка (2), ампула (7)
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Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
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Жовква, вул. Львівська, 28
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Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 55
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Мостиська, вул. Гайдамацька, 12