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Аскорбінова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Львів (80072) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
27,66 грн
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
27,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1), ампула (6)
27,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (4), ампула (3)
27,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1), ампула (8)
30,20 грн
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (4)
27,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: ампула (5)
30,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (4)
31,60 грн
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (3)
27,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1), ампула (5)
30,20 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (3)
42,20
Економія: -14,02 грн
28,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1), ампула (9)
27,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (3)
27,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (3)
27,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (2), ампула (3)
30,20 грн
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 92
Всього: упаковка (1)
27,63 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (2), ампула (7)
27,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1), ампула (2)
27,63 грн
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 55
Всього: упаковка (2), ампула (5)
27,63 грн
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (2), ампула (1)
27,66 грн