Аскорбінова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Київ (80072) Лікарський препарат - ціни
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Фармація
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1