Аскорбінова кислота-Здоров'я розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (80072) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
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Дніпро, просп. Слобожанський, 111
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Всього: упаковка (2), ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
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Кам'янське, вул. Вільна, 13
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13
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Всього: упаковка (1), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (2), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-А