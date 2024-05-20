Аскорбінова кислота таблетки 0,5 г, №100 - Запоріжжя (702600) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 44
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А