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Аскорбінова кислота таблетки 0,5 г, №100 - Запоріжжя (702600) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -15,57 грн
64,93 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
76,00
Економія: -18,00 грн
58,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
58,92
Економія: -5,42 грн
53,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
56,79
Економія: -6,25 грн
50,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
55,70
Економія: -4,28 грн
51,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (3)
60,13
Економія: -9,97 грн
50,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
56,84
Економія: -6,07 грн
50,77 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -12,06 грн
64,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
60,95
Економія: -6,76 грн
54,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
57,19
Економія: -6,04 грн
51,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Всього: упаковка (1)
59,75
Економія: -5,79 грн
53,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 44
Всього: упаковка (2)
58,96
Економія: -7,94 грн
51,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
59,76
Економія: -5,44 грн
54,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
56,35
Економія: -4,50 грн
51,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
74,19
Економія: -13,17 грн
61,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
59,12
Економія: -5,24 грн
53,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
62,20
Економія: -6,58 грн
55,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
62,57
Економія: -11,28 грн
51,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
Всього: упаковка (1)
58,12
Економія: -4,34 грн
53,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (1)
57,19
Економія: -6,18 грн
51,01 грн