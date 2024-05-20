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Аскорбінова кислота таблетки 0,5 г, №100 - Одеса (702600) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
57,60
Економія: -6,83 грн
50,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
59,70
Економія: -6,03 грн
53,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
80,42
Економія: -15,49 грн
64,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
56,97
Економія: -3,34 грн
53,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
65,09
Економія: -11,05 грн
54,04 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (2)
55,75
Економія: -4,77 грн
50,98 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
60,79
Економія: -7,04 грн
53,75 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
Всього: упаковка (1)
59,66
Економія: -5,66 грн
54,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
Всього: упаковка (1)
58,99
Економія: -5,21 грн
53,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (2)
56,14
Економія: -5,42 грн
50,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Варненська, 24-А
Всього: упаковка (1)
58,13
Економія: -6,76 грн
51,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
74,18
Економія: -13,16 грн
61,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
55,65
Економія: -3,80 грн
51,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Незалежності, 2-А
Всього: упаковка (2)
57,27
Економія: -3,37 грн
53,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
60,50
Економія: -6,18 грн
54,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
61,61
Економія: -7,42 грн
54,19 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -12,06 грн
64,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -7,13 грн
50,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
55,80
Економія: -4,38 грн
51,42 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
Всього: упаковка (1)
69,50
Економія: -4,57 грн
64,93 грн