Аскорбінова кислота таблетки 0,5 г, №100 - Одеса (702600) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Одеса, вул. Канатна, 72
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
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Одеса, вул. Паустовського, 6
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Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
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Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
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Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
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Болград, вул. Варненська, 24-А
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Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
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Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Незалежності, 2-А
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1