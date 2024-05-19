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Аскорбінова кислота таблетки 0,5 г, №100 - Львів (702600) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
59,46
Економія: -7,53 грн
51,93 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, вул. Чорновола В'ячеслава, 13
Всього: упаковка (1)
82,64
Економія: -17,71 грн
64,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31-Г
Всього: упаковка (1)
99,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Всього: упаковка (1)
53,90
Економія: -3,20 грн
50,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (1)
57,67
Економія: -7,36 грн
50,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (2)
57,55
Економія: -4,14 грн
53,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
57,20
Економія: -5,83 грн
51,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (2)
62,79
Економія: -7,19 грн
55,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (2)
66,53
Економія: -5,79 грн
60,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
66,91
Економія: -5,64 грн
61,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (4)
69,68
Економія: -8,67 грн
61,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Умань, вул. Незалежності, 2-А
Всього: упаковка (2)
57,27
Економія: -3,37 грн
53,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
58,04
Економія: -6,65 грн
51,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
64,64
Економія: -10,60 грн
54,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
67,34
Економія: -6,92 грн
60,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всього: упаковка (1)
54,59
Економія: -3,22 грн
51,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (1)
66,58
Економія: -6,73 грн
59,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Погреби, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
83,99
Економія: -19,06 грн
64,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (2)
56,14
Економія: -5,42 грн
50,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
60,79
Економія: -7,04 грн
53,75 грн