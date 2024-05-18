Аскорбінова кислота таблетки 0,5 г, №100 - Харків (702600) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Аптека бам
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
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Полтава, вул. Великотирнівська, 44
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Суми, вул. Іллінська, 49-А
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Дніпро, бульв. Слави, 28
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Всього: упаковка (3)
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Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Народна аптека
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1