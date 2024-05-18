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Аскорбінова кислота таблетки 0,5 г, №100 - Дніпро (Дніпропетровськ) (702600) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
57,14
Економія: -6,60 грн
50,54 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (3)
58,85
Економія: -8,69 грн
50,16 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
76,00
Економія: -18,00 грн
58,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
80,50
Економія: -15,57 грн
64,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
57,70
Економія: -4,20 грн
53,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
55,83
Економія: -4,41 грн
51,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Всього: упаковка (1)
61,13
Економія: -7,17 грн
53,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 44
Всього: упаковка (2)
59,68
Економія: -8,66 грн
51,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
58,61
Економія: -7,84 грн
50,77 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -12,06 грн
64,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
61,34
Економія: -7,15 грн
54,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
56,57
Економія: -5,42 грн
51,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
60,09
Економія: -6,21 грн
53,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
61,57
Економія: -10,28 грн
51,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
62,18
Економія: -6,56 грн
55,62 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
70,50
Економія: -5,57 грн
64,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
59,26
Економія: -4,94 грн
54,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (1)
56,42
Економія: -5,41 грн
51,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
57,35
Економія: -5,50 грн
51,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
73,50
Економія: -12,48 грн
61,02 грн