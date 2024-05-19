Аскорбінова кислота зі смаком м'яти таблетки 3 г туба, №20 - Львів (329727) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом