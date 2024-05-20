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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Запоріжжя (126285) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (3)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (3)
54,14 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (2), ампула (6)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (3)
54,14 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1), ампула (5)
54,14 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: ампула (8)
54,14 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
Всього: ампула (5)
55,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Всього: ампула (1)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
Всього: ампула (6)
55,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (3), ампула (2)
57,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1), ампула (1)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
Всього: ампула (3)
55,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 93
Всього: упаковка (1)
53,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Покровська / Старшого Лейтенанта Кагала, 15/34
Всього: упаковка (1)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Мазепи Івана, 28
Всього: упаковка (2), ампула (7)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: ампула (3)
57,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65-В
Всього: упаковка (1)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 54
Всього: ампула (4)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 42
Всього: упаковка (1)
57,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: упаковка (2), ампула (1)
57,40 грн