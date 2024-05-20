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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Одеса (126285) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: ампула (1)
53,68 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
63,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: ампула (7)
53,68 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1), ампула (5)
81,10
Економія: -2,43 грн
78,67 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Всього: ампула (1)
54,14 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
74,20
Економія: -2,23 грн
71,97 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
63,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (3)
78,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, перех. Героїв України / Жадова Генерала, 24/27
Всього: упаковка (1)
54,14 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
Всього: ампула (8)
55,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Преображенська, 47/16
Всього: упаковка (3)
55,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: ампула (1)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
Всього: ампула (2)
55,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: ампула (4)
54,14 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 36
Всього: упаковка (2)
67,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Всього: упаковка (1)
48,73 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Шпола, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
70,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: ампула (6)
55,73 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
40,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звенигородка, вул. Чорновола В'ячеслава, 36
Всього: ампула (1)
57,00 грн