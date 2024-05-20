Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Одеса (126285) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
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Всього: ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
В інших містах:
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
D.s.
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, перех. Героїв України / Жадова Генерала, 24/27
Аптека твоєї родини
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Всього: ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Преображенська, 47/16
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
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Всього: ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 36
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Шпола, вул. Соборна, 43
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Всього: ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Народна аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Звенигородка, вул. Чорновола В'ячеслава, 36