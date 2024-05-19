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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Львів (126285) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
54,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
72,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
72,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: ампула (8)
54,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
72,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зелена, 73
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
72,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 55
Всього: упаковка (3)
77,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: упаковка (1)
75,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
79,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
74,20
Економія: -2,23 грн
71,97 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (4)
85,20
Економія: -2,56 грн
82,64 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
Всього: упаковка (1)
83,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
88,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Під Дубом, 4
Всього: упаковка (2)
88,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 21
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
88,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (2)
88,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (1)
88,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
88,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
88,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
Всього: упаковка (1)
88,00 грн