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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Харків (126285) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: ампула (3)
55,73 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: ампула (3)
61,60 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (6)
54,14 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: ампула (5)
69,80 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
Всього: ампула (1)
57,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1), ампула (1)
53,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
Всього: ампула (6)
55,73 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
57,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
Всього: ампула (3)
55,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Маяковського, 20
Всього: ампула (1)
57,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Всього: ампула (1)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1), ампула (5)
54,14 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
Всього: ампула (5)
55,73 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: ампула (8)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (3), ампула (2)
57,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1), ампула (1)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 54
Всього: ампула (4)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65-В
Всього: упаковка (1)
57,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Путивль, вул. Кролевецька, 78
Всього: упаковка (1)
59,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: ампула (3)
57,40 грн