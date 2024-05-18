Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Харків (126285) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Золочівська, 27
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Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
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Пісочин, вул. Квартальна, 14
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Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
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Тернівка, вул. Маяковського, 20
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
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Кам'янське, просп. Конституції, 19
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Кременчук, просп. Лесі Українки, 54
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Кременчук, просп. Лесі Українки, 65-В
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Путивль, вул. Кролевецька, 78
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Кременчук, кв-л 101-й, 3