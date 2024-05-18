Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (126285) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Кам'янське, просп. Конституції, 19
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Тернівка, вул. Маяковського, 20
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Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
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Красноград, вул. Полтавська, 92
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Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
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Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
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Полтава, вул. Панянка, 65-Б
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Кременчук, перех. Покровська / Старшого Лейтенанта Кагала, 15/34
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Кременчук, кв-л 101-й, 3
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Кременчук, вул. Мазепи Івана, 28
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Всього: ампула (4)
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Кременчук, просп. Лесі Українки, 54