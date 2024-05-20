Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Запоріжжя (126284) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
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Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
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Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
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Аптека шар@
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
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Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Народна аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15