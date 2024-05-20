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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Запоріжжя (126284) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2), ампула (1)
59,97
Економія: -5,12 грн
54,85 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -20,00 грн
50,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
70,00
Економія: -18,00 грн
52,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), ампула (2)
67,48
Економія: -12,61 грн
54,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1), ампула (6)
60,75
Економія: -5,95 грн
54,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (3), ампула (9)
56,71
Економія: -3,71 грн
53,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
55,11
Економія: -3,11 грн
52,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
Всього: упаковка (2)
55,92
Економія: -1,92 грн
54,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (2), ампула (4)
60,05
Економія: -5,19 грн
54,86 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -20,00 грн
50,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2), ампула (3)
53,85
Економія: -3,97 грн
49,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (2), ампула (8)
54,81
Економія: -2,81 грн
52,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1), ампула (4)
56,69
Економія: -2,69 грн
54,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
70,00
Економія: -20,00 грн
50,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (3)
60,34
Економія: -9,14 грн
51,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (2)
59,71
Економія: -4,89 грн
54,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (3), ампула (7)
56,59
Економія: -3,59 грн
53,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (2), ампула (3)
58,35
Економія: -3,51 грн
54,84 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -19,00 грн
51,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
70,00
Економія: -19,00 грн
51,00 грн