Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Одеса (126284) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 46 аптеках
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Всього: упаковка (4), ампула (7)
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Одеса, вул. Праведників миру, 23
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Всього: упаковка (2), ампула (2)
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Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
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Одеса, вул. Ніжинська, 29
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
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Одеса, вул. Болгарська, 40
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
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Одеса, вул. Преображенська, 62
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Всього: упаковка (12), ампула (5)
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Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
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Всього: упаковка (2), ампула (5)
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Всього: упаковка (6), ампула (5)
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Армійська, 9
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 33