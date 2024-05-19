Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Львів (126284) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Здорова родина
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
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Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
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Городок, вул. Перемишльська, 2
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Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
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Всього: упаковка (5), ампула (3)
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Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
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Всього: упаковка (3), ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16