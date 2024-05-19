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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Львів (126284) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2), ампула (8)
54,04
Економія: -2,04 грн
52,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1), ампула (5)
56,39
Економія: -2,39 грн
54,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
58,69
Економія: -3,69 грн
55,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2), ампула (9)
58,89
Економія: -1,89 грн
57,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1), ампула (4)
56,07
Економія: -3,07 грн
53,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (5), ампула (7)
57,29
Економія: -8,63 грн
48,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: ампула (1)
48,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
51,05
Економія: -2,05 грн
49,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (2)
47,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (3)
60,86
Економія: -11,23 грн
49,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1), ампула (9)
56,21
Економія: -2,21 грн
54,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1), ампула (6)
61,80
Економія: -4,51 грн
57,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1), ампула (7)
62,97
Економія: -5,70 грн
57,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
57,37
Економія: -2,37 грн
55,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (3), ампула (2)
53,74
Економія: -1,74 грн
52,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
58,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
59,53
Економія: -0,46 грн
59,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1), ампула (4)
54,24
Економія: -3,94 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2-В
Всього: упаковка (5), ампула (3)
55,64
Економія: -4,76 грн
50,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3), ампула (2)
55,33
Економія: -5,15 грн
50,18 грн