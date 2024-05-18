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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Харків (126284) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
62,13
Економія: -11,02 грн
51,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2), ампула (5)
58,77
Економія: -7,64 грн
51,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2), ампула (7)
60,78
Економія: -9,77 грн
51,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3), ампула (8)
49,15
Економія: -1,45 грн
47,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (4), ампула (5)
57,62
Економія: -3,77 грн
53,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
56,56
Економія: -5,91 грн
50,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1), ампула (7)
58,62
Економія: -7,31 грн
51,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (5), ампула (5)
55,34
Економія: -4,31 грн
51,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2), ампула (5)
56,82
Економія: -5,78 грн
51,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1), ампула (6)
61,39
Економія: -10,36 грн
51,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
59,77
Економія: -8,75 грн
51,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2), ампула (9)
56,57
Економія: -5,54 грн
51,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2), ампула (2)
60,04
Економія: -7,22 грн
52,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (4), ампула (4)
61,75
Економія: -10,50 грн
51,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (2)
60,69
Економія: -6,75 грн
53,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (2), ампула (2)
57,51
Економія: -5,67 грн
51,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (3), ампула (5)
57,64
Економія: -6,72 грн
50,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (2), ампула (2)
57,98
Економія: -6,95 грн
51,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1), ампула (8)
60,53
Економія: -8,02 грн
52,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
Всього: упаковка (1), ампула (8)
54,77
Економія: -3,75 грн
51,02 грн