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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (126284) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
59,01
Економія: -5,93 грн
53,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
57,16
Економія: -3,75 грн
53,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (2), ампула (5)
54,85
Економія: -1,85 грн
53,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
55,85
Економія: -2,43 грн
53,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (3), ампула (3)
60,32
Економія: -4,29 грн
56,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
56,67
Економія: -3,67 грн
53,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (8), ампула (2)
53,99
Економія: -4,84 грн
49,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1), ампула (5)
55,08
Економія: -3,08 грн
52,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
57,44
Економія: -3,44 грн
54,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2), ампула (4)
58,91
Економія: -7,86 грн
51,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (2)
56,55
Економія: -2,55 грн
54,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (3), ампула (5)
60,84
Економія: -8,37 грн
52,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (2), ампула (4)
62,58
Економія: -10,11 грн
52,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1), ампула (7)
60,00
Економія: -3,00 грн
57,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
Всього: упаковка (4)
61,16
Економія: -6,52 грн
54,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (2)
56,26
Економія: -3,63 грн
52,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (7)
56,92
Економія: -6,27 грн
50,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1), ампула (5)
57,52
Економія: -3,70 грн
53,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1), ампула (8)
59,62
Економія: -7,94 грн
51,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1), ампула (1)
58,70
Економія: -7,77 грн
50,93 грн