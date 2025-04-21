Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
33,46
Економія при броні: -2,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
66,86
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
184,58
Економія при броні: -1,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
100,68
Економія при броні: -0,84 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
251,70
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
184,58
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
208,22
Економія при броні: -9,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
227,46
Економія при броні: -9,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
302,04
Економія при броні: -2,52 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
134,24
Економія при броні: -1,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
84,03
Економія при броні: -6,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
134,24
Економія при броні: -1,12 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
150,44
Економія при броні: -0,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
215,66
Економія при броні: -11,66 грн