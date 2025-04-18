Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
343,29
Економія при броні: -34,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
101,73
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
69,58
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
34,95
Економія при броні: -4,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
359,94
Економія при броні: -59,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
243,98
Економія при броні: -8,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
85,93
Економія при броні: -3,13 грн