Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
302,04
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
345,48
Економія при броні: -14,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
200,58
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
165,69
Економія при броні: -10,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
324,97
Економія при броні: -13,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
83,58
Економія при броні: -0,38 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
351,90
Економія при броні: -46,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
352,49
Економія при броні: -19,37 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
86,93
Економія при броні: -10,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
345,31
Економія при броні: -15,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
343,85
Економія при броні: -13,10 грн