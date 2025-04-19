Львів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
302,04
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
151,02
Економія при броні: -1,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
339,10
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
218,40
Економія при броні: -2,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
334,30
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
286,19
Економія при броні: -15,67 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
1.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
117,46
Економія при броні: -0,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
133,16
Економія при броні: -0,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
67,12
Економія при броні: -0,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
268,48
Економія при броні: -2,24 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
364,63
Економія при броні: -2,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Хімічна, 5
1.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
33,56
Економія при броні: -0,28 грн
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
83,58
Економія при броні: -0,38 грн