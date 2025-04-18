Харків (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
332,90
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
332,90
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
345,31
Економія при броні: -41,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
338,83
Економія при броні: -34,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -7,50 грн