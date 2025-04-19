Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
317,62
Економія при броні: -14,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
66,86
Економія при броні: -0,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
66,86
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
157,82
Економія при броні: -14,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
86,38
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
174,28
Економія при броні: -8,64 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
357,16
Економія при броні: -19,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
242,19
Економія при броні: -10,07 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
66,29
Економія при броні: -4,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
151,02
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
338,08
Економія при броні: -34,49 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
218,14
Економія при броні: -4,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
336,00
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
336,00
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
330,75
Економія при броні: -24,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
251,70
Економія при броні: -4,65 грн