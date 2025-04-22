Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
201,36
Економія при броні: -1,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
135,56
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
237,87
Економія при броні: -26,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
50,15
Економія при броні: -0,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
218,40
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
250,40
Економія при броні: -23,42 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,20
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
268,16
Економія при броні: -1,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
150,44
Економія при броні: -0,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
203,46
Економія при броні: -3,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
324,05
Економія при броні: -22,34 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
251,70
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
310,28
Економія при броні: -12,42 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
251,40
Економія при броні: -1,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
305,19
Економія при броні: -5,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
52,03
Економія при броні: -2,38 грн