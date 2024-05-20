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Амбролітин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (189499) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
84,95 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
88,27
Економія: -5,75 грн
82,52 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
85,50
Економія: -2,98 грн
82,52 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (1)
77,37
Економія: -4,55 грн
72,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
76,28
Економія: -3,46 грн
72,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
85,67
Економія: -3,24 грн
82,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
85,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188-А
Всього: упаковка (1)
85,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Всього: упаковка (1)
85,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
85,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
85,97
Економія: -3,76 грн
82,21 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
88,69
Економія: -4,96 грн
83,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
85,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 46-А
Всього: упаковка (1)
84,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (3)
76,98 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
77,61
Економія: -3,72 грн
73,89 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (3)
87,65
Економія: -5,13 грн
82,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
85,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
85,97
Економія: -3,54 грн
82,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
85,40 грн