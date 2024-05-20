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Амбролітин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Одеса (189499) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
85,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
85,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
85,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
83,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
85,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
84,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
85,93
Економія: -3,71 грн
82,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (1)
84,94 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Роздільна, вул. Європейська, 5-Б
Всього: упаковка (1)
86,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Веселинове, вул. Богданова, 1-Б
Всього: упаковка (1)
85,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
Всього: упаковка (1)
85,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Всього: упаковка (1)
85,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (1)
86,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
85,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
86,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
Всього: упаковка (1)
85,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
84,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Захарівка, вул. Одеська, -
Всього: упаковка (1)
86,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Білозерка, пров. Торговий, 18-А
Всього: упаковка (2)
85,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Білозерка, вул. Свободи, 86
Всього: упаковка (1)
85,55 грн