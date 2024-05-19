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Амбролітин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львів (189499) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
90,71 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
86,12
Економія: -0,29 грн
85,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (3)
85,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
91,15 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (3)
90,63
Економія: -0,45 грн
90,18 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Всього: упаковка (1)
113,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
89,83 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
88,60
Економія: -0,04 грн
88,56 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28-А
Всього: упаковка (2)
102,10
Економія: -21,70 грн
80,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
84,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 11/8
Всього: упаковка (1)
91,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 107/2
Всього: упаковка (1)
91,83
Економія: -0,57 грн
91,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сухомлинського, 6
Всього: упаковка (1)
83,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 41-А
Всього: упаковка (1)
92,34
Економія: -0,04 грн
92,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Тернопіль, вул. Опільського, 2
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -25,93 грн
82,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 23
Всього: упаковка (1)
85,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
85,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Ковельська, 68
Всього: упаковка (1)
85,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -15,93 грн
82,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: упаковка (1)
89,34 грн