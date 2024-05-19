Амбролітин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львів (189499) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Здорова родина
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Львів, вул. Литвиненко, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
В інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Сокальська, 12
Здорова родина
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Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
Аптека сімейна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28-А
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Здорова родина
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Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 11/8
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 107/2
Здорова родина
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Івано-Франківськ, вул. Сухомлинського, 6
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 41-А
Подорожник
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Тернопіль, вул. Опільського, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Ковельська, 68
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111