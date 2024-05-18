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Амбролітин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Харків (189499) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
63,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
63,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
85,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
85,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
85,62 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
84,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
85,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (1)
84,91 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1)
81,64
Економія: -1,24 грн
80,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
85,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
85,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Григорівське, 32
Всього: упаковка (1)
85,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
85,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
85,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (1)
85,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
85,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
85,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (1)
85,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
Всього: упаковка (2)
84,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 64
Всього: упаковка (1)
85,09 грн