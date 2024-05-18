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Амбролітин сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (189499) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
85,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
85,07 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (3)
88,16
Економія: -5,64 грн
82,52 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
87,12
Економія: -3,39 грн
83,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
85,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
87,58
Економія: -5,15 грн
82,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
85,80
Економія: -3,59 грн
82,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
85,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
75,46
Економія: -2,64 грн
72,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (3)
76,98 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
76,71
Економія: -2,82 грн
73,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
85,17
Економія: -2,74 грн
82,43 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (1)
75,58
Економія: -2,76 грн
72,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
85,40
Економія: -2,88 грн
82,52 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
87,64
Економія: -5,12 грн
82,52 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
85,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всього: упаковка (1)
84,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
84,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (1)
85,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Всього: упаковка (1)
85,41 грн