Амізон® Макс капсули 0,5 г блістер в пачці, №10 - Львів (188472) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 21
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 4-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом