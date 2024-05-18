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Амізон® Макс капсули 0,5 г блістер в пачці, №10 - Харків (188472) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 4-А
Всього: упаковка (1)
134,75
Економія: -1,40 грн
133,35 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
138,42 грн
Ромашка
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Зачинено
Бережани, вул. Бандери Степана, 21
Всього: упаковка (1)
136,15 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом