Амізон® Макс капсули 0,5 г блістер в пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (188472) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 4-А
Ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Бережани, вул. Бандери Степана, 21
Аптека сальве
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом