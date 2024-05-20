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Амікацину сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл, №1 - Запоріжжя (155061) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
113,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (5)
76,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
113,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
113,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
117,53
Економія: -15,53 грн
102,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
113,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
114,20
Економія: -9,47 грн
104,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
113,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
113,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
113,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
113,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
124,40
Економія: -23,50 грн
100,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
113,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
113,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
96,52
Економія: -4,52 грн
92,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
113,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
113,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
113,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
113,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
113,60 грн