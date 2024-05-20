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Амікацину сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл, №1 - Запоріжжя (155060) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (10)
91,85
Економія: -19,85 грн
72,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
85,82
Економія: -13,90 грн
71,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
85,16
Економія: -10,20 грн
74,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
83,99
Економія: -9,33 грн
74,66 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
91,85
Економія: -19,85 грн
72,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
80,75
Економія: -6,09 грн
74,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
83,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
83,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (7)
79,73
Економія: -3,90 грн
75,83 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (5)
82,95
Економія: -8,95 грн
74,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
77,53
Економія: -5,65 грн
71,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
81,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
86,38
Економія: -7,54 грн
78,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (7)
81,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
86,79
Економія: -7,95 грн
78,84 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
82,95
Економія: -10,95 грн
72,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (4)
87,55
Економія: -8,71 грн
78,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (5)
80,21
Економія: -5,21 грн
75,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (5)
80,33
Економія: -4,33 грн
76,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (3)
80,17
Економія: -10,16 грн
70,01 грн