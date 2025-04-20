Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
510,00
Економія при броні: -53,00 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
322.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 37-А
642.6 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
469,26
Економія при броні: -43,56 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
781.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
511,47
Економія при броні: -0,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
842.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
842.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні: -90,00 грн
Подорожник
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 20
842.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,50
Економія при броні: -62,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
842.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
842.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
842.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
843.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні: -90,00 грн