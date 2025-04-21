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Глітейк (Gliteik)
Глітейк (Gliteik)
Вінниця
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 37-А
152.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
469,26
Економія при броні:
-43,56 грн
425,70
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
278.8 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
511,47
Економія при броні:
-0,07 грн
511,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
327.6 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
436,04
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
327.6 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні:
-90,00 грн
425,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
327.8 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
504,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
328.8 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні:
-90,00 грн
425,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
330.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
527,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 20
330.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,50
Економія при броні:
-62,80 грн
510,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
330.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
413,94
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
513.0 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
510,00
Економія при броні:
-53,00 грн
457,00
грн
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