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Глітейк (Gliteik)
Глітейк (Gliteik)
Одеса
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
173.9 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
502,95
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
368.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
510,00
Економія при броні:
-53,00 грн
457,00
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
369.6 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
568,30
Економія при броні:
-57,60 грн
510,70
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
387.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні:
-67,30 грн
505,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 31
394.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні:
-67,30 грн
505,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 37-А
394.6 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
469,26
Економія при броні:
-43,56 грн
425,70
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
395.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
427,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
395.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні:
-67,30 грн
505,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
396.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,60
Економія при броні:
-67,90 грн
505,70
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
523.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
511,47
Економія при броні:
-0,07 грн
511,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
617.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
436,04
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
617.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні:
-90,00 грн
425,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
617.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
504,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
618.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні:
-90,00 грн
425,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
643.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
527,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
643.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
413,94
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 20
643.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,50
Економія при броні:
-62,80 грн
510,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
570.0 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
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