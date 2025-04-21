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Глітейк (Gliteik)
Глітейк (Gliteik)
Миколаїв
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
149.8 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
502,95
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
257.7 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
510,00
Економія при броні:
-53,00 грн
457,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
286.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
427,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 37-А
448.7 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
469,26
Економія при броні:
-43,56 грн
425,70
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
585.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
511,47
Економія при броні:
-0,07 грн
511,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
668.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
436,04
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
668.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні:
-90,00 грн
425,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
668.6 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
504,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
669.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні:
-90,00 грн
425,70
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
685.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
527,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
685.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
413,94
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 20
685.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,50
Економія при броні:
-62,80 грн
510,70
грн
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