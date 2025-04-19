Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні: -90,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні: -90,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
63.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 20
64.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,50
Економія при броні: -62,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
511,47
Економія при броні: -0,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 37-А
224.7 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
469,26
Економія при броні: -43,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
537.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
817.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
842.8 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
510,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
874.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум