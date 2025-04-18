Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
190.6 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,60
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
191.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
191.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні: -60,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
191.9 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні: -60,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
195.6 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні: -60,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
253.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
510,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
253.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
568,30
Економія при броні: -44,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
448.9 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 37-А
714.7 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
469,26
Економія при броні: -43,56 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
842.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
511,47
Економія при броні: -0,07 грн
Подорожник
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 20
854.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,50
Економія при броні: -62,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
854.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
854.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
872.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
872.6 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні: -90,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
872.7 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
873.7 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні: -90,00 грн