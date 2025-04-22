Київ
Глітейк (Gliteik)

Глітейк (Gliteik)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 37-А
458.0 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
469,26
Економія при броні: -43,56 грн
425,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
492.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
510,00
Економія при броні: -53,00 грн
457,00 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 20
507.7 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,50
Економія при броні: -62,80 грн
510,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
508.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
413,94 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
508.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
527,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
542.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
436,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
542.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні: -90,00 грн
425,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
542.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
504,50 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
543.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні: -90,00 грн
425,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
549.7 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
511,47
Економія при броні: -0,07 грн
511,40 грн
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