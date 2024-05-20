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Амізончик® сироп 10 мг/мл флакон 100 мл з дозуючою ложкою, №1 - Запоріжжя (171238) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
212,00
Економія: -40,00 грн
172,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
182,91
Економія: -6,01 грн
176,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
185,28
Економія: -15,82 грн
169,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
176,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
202,99
Економія: -32,87 грн
170,12 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
142,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
180,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (7)
193,99
Економія: -23,87 грн
170,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
189,59
Економія: -15,11 грн
174,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
181,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
176,35 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
180,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
190,63
Економія: -25,90 грн
164,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
180,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
180,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
180,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
181,39
Економія: -13,63 грн
167,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
202,44
Економія: -29,70 грн
172,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
180,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (120)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
180,70 грн