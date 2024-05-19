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Алтеї кореня сироп сироп флакон полімерний 200 мл тм АйВі, №1 - Львів (833070) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Коновальця Євгена, 4/7
Всього: упаковка (1)
82,99
Економія: -9,07 грн
73,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (1)
98,80
Економія: -25,10 грн
73,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 94
Всього: упаковка (1)
107,50
Економія: -33,58 грн
73,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
99,00
Економія: -25,30 грн
73,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (1)
87,50
Економія: -13,58 грн
73,92 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -14,00 грн
74,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -15,00 грн
75,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
87,00
Економія: -14,00 грн
73,00 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (2)
86,00 грн
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (2)
87,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Всього: упаковка (2)
92,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Всього: упаковка (3)
68,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
Всього: упаковка (1)
90,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом