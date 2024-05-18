Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Народна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж Всього: упаковка (1) 90,00 Економія: -15,00 грн 75,00 грн Забронювати

Аптека інтернет цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 46 хв Графік роботи Запоріжжя, вул. Щаслива, 7 Всього: упаковка (1) 87,00 Економія: -14,00 грн 73,00 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12 Всього: упаковка (1) 88,00 Економія: -14,00 грн 74,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Рейгана Рональда, 8 Всього: упаковка (1) 87,50 Економія: -13,58 грн 73,92 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, пл. Львівська, 8-Б Всього: упаковка (1) 99,00 Економія: -25,30 грн 73,70 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 94 Всього: упаковка (1) 107,50 Економія: -33,58 грн 73,92 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Вишневе, вул. Святошинська, 28 Всього: упаковка (1) 98,80 Економія: -25,10 грн 73,70 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Шевченка, 4 Всього: упаковка (2) 92,50 грн

Сіті-фарм Детальніше Зачинено Графік роботи Київ, просп. Бандери Степана, 17/1 Всього: упаковка (2) 87,00 грн

Аптека Детальніше Зачинено Графік роботи Миколаїв, вул. Поштова, 118 Всього: упаковка (1) 90,50 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:30 Графік роботи Миколаїв, вул. Веселинівська, 10 Всього: упаковка (3) 68,00 грн

Ірфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Коростишів, вул. Шевченка, 40 Всього: упаковка (2) 86,00 грн