Алтеї кореня сироп сироп флакон полімерний 200 мл тм АйВі, №1 - Харків (833070) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 94
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Сіті-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Миколаїв, вул. Поштова, 118
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
Ірфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом