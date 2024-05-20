Аптека інтернет цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16 Всього: упаковка (1) 72,00 Економія: -21,00 грн 51,00 грн Забронювати

В інших містах:

Народна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А Всього: упаковка (1) 50,40 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, ж/м Тополь-2, 28 Всього: упаковка (14) 57,46 Економія: -1,72 грн 55,74 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1 Всього: упаковка (4) 59,08 Економія: -3,34 грн 55,74 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кам'янське, просп. Свободи, 55 Всього: упаковка (1) 58,12 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж Всього: упаковка (1) 70,00 Економія: -21,00 грн 49,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б Всього: упаковка (3) 57,46 Економія: -1,72 грн 55,74 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Пушкінська, 83 Всього: упаковка (1) 56,80 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А Всього: упаковка (2) 57,76 Економія: -2,02 грн 55,74 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 13 Всього: упаковка (5) 58,08 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Махова Олександра, 6-А Всього: упаковка (1) 54,84 Економія: -2,67 грн 52,17 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Фастів, вул. Соборна, 44/1 Всього: упаковка (1) 73,99 Економія: -17,10 грн 56,89 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Бердичів, вул. Житомирська, 38 Всього: упаковка (3) 120,00 Економія: -3,60 грн 116,40 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чернівці, вул. Головна, 200 Всього: упаковка (1) 58,10 грн Забронювати

Аптека Детальніше Сошників, вул. Іванова, 6 Всього: упаковка (3) 67,50 грн