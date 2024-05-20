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Бетасерк® таблетки 8 мг блістер, №30 - Львів (174557) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (1)
450,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
Всього: упаковка (1)
421,71 грн
Сіті-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
Всього: упаковка (1)
520,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом