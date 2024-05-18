Бетасерк® таблетки 8 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (174557) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Сіті-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Бандери Степана, 17/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом