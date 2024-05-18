Алергомакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (149232) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Народна аптека
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Пульс
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Пульс
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Львів, просп. Червоної Калини, 36
Пульс
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Всього: упаковка (1)
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Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Славське, вул. Архангельського, 3-А
Челсі плюс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. Таранівське шосе / Лісова, 1-Г/1-А
Наша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37