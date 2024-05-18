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Алергомакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (149232) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (2)
42,80
Економія: -2,68 грн
40,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (1)
55,60
Економія: -16,45 грн
39,15 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (13)
49,00
Економія: -9,00 грн
40,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
40,68 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (2)
43,00
Економія: -3,00 грн
40,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (2)
44,79
Економія: -3,94 грн
40,85 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
47,60
Економія: -8,45 грн
39,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (3)
47,90
Економія: -8,75 грн
39,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
46,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
46,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
46,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
46,20
Економія: -7,05 грн
39,15 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
43,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
47,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (1)
49,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славське, вул. Архангельського, 3-А
Всього: упаковка (3)
65,20
Економія: -26,05 грн
39,15 грн
Челсі плюс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
50,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, перех. Таранівське шосе / Лісова, 1-Г/1-А
Всього: упаковка (2)
47,50 грн
Наша аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (1)
46,00 грн